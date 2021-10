José Mourinho ritrova la sua rivale numero uno: la Juventus. Non lo fa da allenatore dell'Inter, come all'epoca, ma da tecnico di una Roma che, dopo il piccolo capitombolo nel derby, è riuscita a rialzarsi e a farlo con convinzione. Questa, per lo Special One, sarà la seconda prova del nove, e il diktat è proprio non sbagliare. D'altro canto, gli uomini di Massimiliano Allegri, Max come lo chiama il portoghese, non hanno iniziato in maniera brillante, tutt'altro. E la sfida contro i giallorossi devono vincerla, assolutamente. All'entrata in campo dell'allenatore giallorosso, tutto lo stadio inizia a insultare il portoghese, memore dei passati screzi.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA Napoli-Torino 1-0, decide Osimhen e Spalletti si riprende il primo... NAPOLI-TORINO 1-0 Napoli a punteggio pieno, nessuno come gli azzurri in Europa NAPOLI-TORINO 1-0 Osimhen si prende il Napoli: «Il gol più importante...

SEGUI LA DIRETTA DI JUVENTUS-ROMA

PRIMO TEMPO

7' - La Roma ancora pericolosa con il capitano che ci prova dalla distanza: tiro deviato

6' - Il primo squillo della partita è di Gianluca Mancini, che arriva di testa sulla punizione battuta da Pellegrini. Il giallorosso non riesce a bucare la porta di Szczesny, che para facile

1' - Inizia la partita dello Stadium tra Juventus e Roma. L'arbitro Orsato fischia il calcio d'inizio tra la formazione di Allegri e di Mourinho, che è stato insultato dai tifosi bianconeri all'ingresso in campo durante il riscaldamento

Juventus-Roma, le formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Chiellini, Bonucci, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. All. Massimiliano Allegri

ROMA (4-2-3-1):Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. José Mourinho

Dove vederla in tv e diretta streaming

Juventus-Roma, in programma alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino, sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e in diretta testuale sul Messaggero.it.