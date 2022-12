La Feldi batte i Campioni d'Italia: volpi in rimonta contro Italservice

Feldi Eboli in allestimento diesel nell'ultima gara del 2022. Le volpi di Samperi battono in rimonta l'Italservice Pesaro, che reca sul petto lo scudetto 2021-22 ma è lontana parente della corazzata con cui proprio la formazione ebolitana ha a lungo battagliato nella passata stagione.

Termina 4-1 per i rossoblu, che partono su buoni ritmi ma vanno sotto dopo 7 minuti con De Oliveira che su schema da calcio di punizione sorprende il rientrante Dal Cin. Ma è un fuoco di paglia, perché i ragazzi di Samperi si riorganizzano e gradualmente prendono velocità.

Venancio fa 1-1 su rigore concesso per fallo di Schiochet su Calderolli. Sul fronte difensivo, Carlos Dal Cin è provvidenziale sul solito De Oliveira, poi ci pensa Braga a piazzare la zampata del sorpasso. Macina gioco la squadra di Samperi: il tris di Venancio, con diagonale chirurgico da lunghissima distanza, legittima un sostanziale controllo della gara da parte delle volpi.

Nella ripresa Italservice gioca praticamente sempre col portiere di movimento, ma non trova mai gli spunti giusti per riaprire le sorti dell'incontro. E la frustrazione è evidente osservando che proprio nel ruolo di portiere di movimento ruotano diversi effettivi della squadra di mister Colini. A chiudere definitivamente i conti, dopo diversi tentativi dalla distanza finiti sul fondo a porta vuota, ci pensa il capocannoniere Luizinho, che avvia e conclude un rapido contropiede per il definitivo 4-1.

Vittoria salutare, la seconda di fila per la Feldi Eboli che riprende il filo dell'alta classifica agganciando Came Dosson al terzo posto insieme alla Sandro Abate Avellino.