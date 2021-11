Lazio, Lotito è furioso e Sarri fa 40 minuti di discorso

Meno male che c'è la carica da senatore (fra domani e dopodomani si decide l'eventuale calendarizzazione del voto) a distrarlo , ma Lotito è furioso per quanto successo ieri al San Paolo. Il presidente voleva rispedire subito la Lazio in ritiro, poi è stato dissuaso. Nella sua testa il provvedimento resta ancora in ballo, ma a questo punto non avrebbe più senso. Il numero uno nelle prossime ore sarà a Formello per strigliare la squadra...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati