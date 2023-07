Incidente a Portici: auto si ribalta in corso Garibaldi, ferite due ragazze

Paura alle prime luci dell’alba per un’auto completamente ribaltata al corso Garibaldi di Portici. Un tonfo e a seguire rumore di vetri infranti per un bilancio di due ragazze ferite. Sul posto l’immediato intervento di una pattuglia della polizia di Stato e dei mezzi della Leucopetra, che hanno provveduto alla messa in sicurezza e alla pulizia della carreggiata dove è avvenuto l’incidente.

La vettura sulla quale viaggiavano le due giovani, che appare fortemente danneggiata, si è ribaltata all’altezza del semaforo di corso Garibaldi, proprio dove si trova l’intersezione con via Diaz. Ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica.

Da un primo riscontro non si tratterebbe di conseguenze gravi per le due ragazze, entrambe molto scosse e successivamente visitate e medicate dai sanitari. Danni anche ad altre autovetture parcheggiate lungo i margini della strada, centrate dalle macchina che si è poi assestata al centro della carreggiata.