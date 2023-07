Incidente a Gragnano, bambina di 8 anni muore in ospedale

Tragedia nel cuore di Gragnano: bimba di 8 anni muore dopo incidente stradale. È accaduto nella serata di ieri. Per cause ancora da ricostruire, la piccola Serena è rimasta coinvolta in un tragico incidente stradale in via Pasquale Nastro.

Subito soccorsa da alcuni passanti, la piccola è stata trasportata all'ospedale Santobono di Napoli, ormai in condizioni disperate ma nella notte, purtroppo, il suo cuoricino ha smesso di battere.

Sul caso indagano gli agenti della polizia locale di Gragnano.