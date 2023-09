Lazio-Monza, oggi ripresa con rifinitura. Hysaj e Guendouzi ci sperano, Immobile vuole sbloccarsi

Tutto pronto per la ripresa delle operazioni in casa Lazio che a sua volta sarà anche la rifinitura in ottica Monza. Dopo il giorno di riposo concesso alla squadra (utilizzato solo da Pellegrini per fare un lavoro personalizzato), Sarri oggi pomeriggio ritroverà il gruppo praticamente al completo e con un unico obiettivo: tornare alla vittoria. Finora l'inizio di stagione ha mostrato due facce dei biancocelesti, che tra l’altro in cinque partite hanno ottenuto il bottino pieno solo in un’occasione. Per questo motivo il Comandante pretenderà un’inversione del trend.

Lazio, ballottaggio a tre per i terzini. In mezzo Patric verso la conferma

Come anticipato, salvo imprevisti dell’ultimo momento oggi pomeriggio il tecnico dovrebbe avere tutti a disposizione. Lo stesso Pellegrini è pronto a stringere i denti, ma difficilmente si vedrà sulla fascia sinistra del 1’ come avvenuto contro l’Atletico Madrid. A proposito di fasce, tra Lazzari, Hysaj e Marusic ci sarà un ballottaggio a tre per le due corsie esterne, senza dimenticare che il montenegrino è reduce da 180 minuti in quattro giorni. In mezzo Patric resta in vantaggio su Casale per affiancare Romagnoli, mentre in porta, neanche a dirlo, toccherà a Provedel.

Guendouzi freme. Ballottaggio Rovella-Cataldi

E centrocampo sono previste diverse modifiche rispetto alla Champions. L’unico inamovibile, caviglia destra permettendo, è. In cabina di regia invecesi contendono un posto dopo la scelta a sorpresa dimartedì sera, mentre stavolta come mezzala destra sembra arrivato il momento dia scapito di. Davanti infine nonostante il tour de force i tre soliti titolari procedono verso un’altra conferma., pressati da, sono ancora alla ricerca del primo gol.invece punterà a sbloccarsi dopo quattro gare a secco contro quello che è l’unico avversario mei colpito nell’attuale