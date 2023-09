Juve, Allegri frena l'entusiasmo: «Troppa euforia in giro. Una notte in vetta alla classifica? L'obiettivo è il 4° posto»

Messaggio ai naviganti bianconeri nemmeno troppo velato di Max Allegri alla vigilia del Sassuolo. Le tre vittorie e il pareggio nelle prime 4 giornate hanno rilanciato la Juve al secondo posto in campionato, ma in questo momento l’euforia rischia di dare alla testa. «Antenne dritte perché c’è troppo entusiasmo in giro. Da una parte è bello, dall’altra ci toglie energia e soprattutto attenzione. Siamo solo alla quinta partita, e i risultati si ottengono con l’equilibrio, quando regna l’equilibrio è più facile ottenere i risultati. Ci sono squadre più attrezzate della Juventus e noi dobbiamo combattere contro queste squadre con entusiasmo, voglia, determinazione. Se arriveremo tra le prime 4, con un cambio generazionale ciclico, sarebbe molto importante, a me piace stare coi piedi per terra e non volare. Questa squadra avrà sicuramente un futuro. Ci sono tanti italiani e giocatori giovani. Momentaneamente la Juve non è mai stata fuori dalla Champions, perché l’anno scorso siamo arrivati terzi».

OBIETTIVI «Non so se non giocare le coppe sarà un vantaggio o uno svantaggio.

Dobbiamo pensare che l’anno prossimo la Juve dovrà giocare in Champions, non sarà semplice entrare nelle prime 4, perché Inter, Milan e Napoli sono un passo sopra le altre. Se non arriveremo tra le prime 4 non avremo fatto un buon lavoro. La possibilità di passare la notte in vetta alla classifica? È uno stimolo. Noi dobbiamo desiderare il fatto di entrare tra le prime 4»

CHIESA E VLAHOVIC «Vlahovic ha avuto un po’ di mal di schiena e Chiesa il flessore un po’ affaticato, ma sono entrambi a completa disposizione. Milik e Kean stanno molto bene, Yildiz domani andrà a giocare in Next Gen mentre Huijsen d’ora in avanti sarà in pianta stabile con noi visto che Alex Sandro starà fuori per un po’ di tempo».

SPALLETTI «La visita di Spalletti ha fatto molto piacere, noi siamo a disposizione per mettere nelle migliori condizioni i giocatori che il ct convocherà. Ora ci sono Chiesa e Locatelli, ma ce ne sono altri che possono farne parte»

MAGNANELLI «È molto bravo, l’ho avuto al Sassuolo. È venuto a sostituire Paolo Bianco, ci dà una mano sul campo. Ognuno ha le sue mansioni ma tutti portano il loro lavoro nella preparazione alla partita. Mi piace scegliere quelli molto bravi, sono ragazzi giovani che hanno la possibilità di lavorare alla Juventus per poi intraprendere la carriera da allenatore».