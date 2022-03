All’improvviso ecco l’ufficialità: Luka Romero convocato dall’Argentina. Non si tratta di uno scherzo. Dando un’occhiata infatti alla lunga lista dei 44 pre-convocati del ct Lionel Scaloni, il 35esimo è proprio il baby talento della Lazio. Una gioia immensa per il classe 2004 che si sta facendo apprezzare molto da Sarri nonostante abbia accumulato solamente 4 presenze in stagione - 3 in Serie A e una 1 in Coppa Italia - per un totale di 22 minuti. Non è alle presenze però che deve pensare in questo momento Romero, ma a crescere.

A consigliarglielo è stato lo stesso Sarri, sia in privato che pubblicamente: «È un ragazzo in crescita e in allenamento si applica moltissimo. Sta progredendo dal punto di vista tattico, è giovanissimo ma stiamo cercando di farlo crescere anche sulla forza». In poche parole è in atto un vero e proprio piano per far spiccare il volo alla carriera del giovane Luka che intanto si gode la prima storica convocazione con l’Argentina dei grandi in vista delle sfide contro Venezuela e Ecuador in programma il 26 e il 30 marzo.

La linea verde di Scaloni: convocati 7 giovani tra i 17 e i 18 anni

Pesca in casa Lazio perciò l’ex biancoceleste Lionel Scaloni che stavolta ha optato in tutti i sensi per la linea verde. Tra i 44 calciatori chiamati dal ct dell’Albiceleste ce ne sono infatti ben 7 compresi per ora tra i 17 e i 18 anni. Il classe 2004 Luka Romero sarà infatti accompagnato dai fratelli Franco e Valentin Carboni dell’Inter, rispettivamente classe 2003 e 2005. A rappresentare i 2003 c’è anche Matias Soulé della Juventus (già convocato di recente) e Tiago Geralnik del Villarreal. Chiudono la lista dei baby Alejandro Garnacho del Manchester United e Nicolas Paz del Real Madrid, entrambi 2004 come Romero. Tutti alla ricerca di un futuro importante sotto la benedizione di Messi.