Diretta Lazio-Udinese 1-3: i biancocelesti escono tra i fischi, Beto e Molina condannano gli uomini di Sarri dopo 45'

La quindicesima giornata di Serie A, nonché il turno infrasettimanale, si chiude oggi con Lazio-Udinese (alle 20:45, allo stadio Olimpico di Roma, ovviamente). Gli uomini di Maurizio Sarri hanno il compito di non sbagliare dopo le ultime due uscite in cui hanno raccolto zero punti e sei gol subiti. I friulani, però, non scenderanno in campo con l'intento di rendere le cose semplici ai biancocelesti. E quindi, eccolo il posticipo.

SEGUI LA DIRETTA DI LAZIO-UDINESE

PRIMO TEMPO

45' - Molina segna il gol dell'1-3 dopo un'altra ripartenza della squadra di Gotti. Due minuti di recupero concessi dall'arbitro

40' - Passaggio lungo di Acerbi per Milinkovic, il serbo non riesce ad arrivare alla palla

39' - Il capitano della Lazio, Ciro Immobile, viene ammonito per proteste

37' - Giallo anche per Patric per un fallo su Deulofeu. Punizione da mattonella interessante per l'Udinese

34' - Immobile accorcia le distanze con un piattone che spiazza Silvestri

32' - Beto ancora in gol per l'Udinese: palla persa da Cataldi a metà campo, ripartenza per gli ospiti che con l'attaccante portoghese riescono a segnare il gol dello 0-2

29' - Giallo per Rodrigo Becao

28' - Luis Alberto al volo non riesce a impattare la palla

23' - I biancocelesti provano a pareggiare con una bella azione manovrata. Milinkovic lancia per Felipe Anderson che crossa in area per Immobile, l'attaccante della Lazio non ci arriva

17' - Lazio in svantaggio: a sbloccare il match e a portare avanti l'Udinese è Beto di testa

8' - Patric riesce a contenere il forcing di Beto

4' - Palla interessante di Molina in area, Lazzari anticipa Deulofeu che commette fallo sul terzino della Lazio. Calcio di punizione per i biancocelesti

1' - La Lazio ha il primo possesso della partita contro l'Udinese

Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): 25 Reina; 29 Lazzari, 4 Patric, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 21 Milinkovic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 9 Pedro. All. Sarri.

UDINESE (4-4-2): 1 Silvestri; 2 Perez, 17 Nuytinck, 3 Samir 13 Udogie; 16 Molina, 11 Walace, 8 Jajalo, 10 Deulofeu; 7 Success, 9 Beto. All. Gotti.

Dove vederla in tv e diretta streaming

Lazio-Udinese sarà visibile su Dazn. Per assistere all’incontro occorre scaricare l'app di Dazn su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegarsi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. L'alternativa è collegare il TIMVISION Box alla tv.

Lazio-Udinese sarà trasmessa anche su Sky. Ecco i canali di riferimento: Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 del satellitare) e Sky Sport (251 del satellite). In streaming anche su SkyGo. La diretta testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.it.