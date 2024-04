Milan, vietato pensare alla Roma. Pioli sfida il Lecce: «Mai cinque vittorie di fila»

Il Milan cerca la quinta vittoria di fila in campionato, la settimana contando anche l’Europa League. A San Siro arriva il Lecce: «La voglia c’è. Arriviamo nel periodo importante della stagione in buone condizioni mentali e di gioco. Era capitato di vincerne quattro consecutive in campionato, mai la quinta. Il Lecce non ha mai subito gol dal cambio di allenatore e ha messo in difficoltà la Roma, ci vorrà una buona prova», ha detto Stefano Pioli.

Non c’è da farsi distrarre dai quarti di Europa League (11 e 18 aprile contro i giallorossi di Daniele De Rossi): «La concentrazione è solo sulla partita di domani.

Se ci saranno cambi saranno dovuti a situazioni che ho visto durante la settimana, a qualche giocatore che ha avuto qualche problemino durante la settimana, o alla squalifica di Loftus, ma non perché stiamo pensando alla Roma. Avremo il tempo di recuperare energie per giovedì, ora è troppo importante dare continuità al nostro gioco e ai nostri risultati».

Però, non ci sarà Thiaw: «Ha un’infiammazione da fascite plantare che gli crea un po’ di problemi, non è riuscito a fare tutti gli allenamenti con noi, quindi a livello precauzionale non sarà convocato. Con la grande speranza che possa essere a disposizione per giovedì vista già l’assenza di Kalulu e Tomori». E sul momento del Milan, Pioli ha concluso: «Il fatto di non avere stop ti permette di avere una buona condizione. Sempre più convinto che la condizione fisica dipenda tantissimo dall’aspetto mentale. Stiamo bene ma quello che abbiamo fino a oggi conta veramente poco nel nostro lavoro, dobbiamo solamente pensare a mettere in campo la miglior prestazione domani. Sarà il finale di stagione a determinare tante situazioni».