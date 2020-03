Scendono in campo alle 15 Lecce e Atalanta, per la 26esima giornata di serie A. I salentini vengono dalla scoppola subita all'Olimpico per mano della Roma, 4-0 il finale, e cercano la vittoria per mantenere a distanza la terzultima posizione di classifica; rientro in campionato invece per i bergamaschi, al momento quarti con 45 punti e che hanno saltato il match casalingo contro il Sassuolo a causa dell'emergenza sanitaria venutasi a creare in tutto il nord Italia nello scorso fine settimana.

LECCE: (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Saponara, Mancosu; Lapadula. All. Liverani

ATALANTA: (3-4-1-2): Gollini; De Roon, Caldara, Palomino;Hatebeur, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Va meglio ultimamente per il Lecce quando gioca in casa rispetto ad un inizio campionato negativo di fronte ai propri tifosi, ma i salentini hanno in ogni caso conquistato tra le mura amiche solo 11 punti sui 25 totali; l'Atalanta, pur con una partita in meno, resta la squadra di tutta la serie A ad aver segnato il maggior numero di reti, ben 63.

