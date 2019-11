Segna sempre lui e non è una novita. In Francia, come ha fatto in Italia con l'Inter (124 reti in 219 partite). Maurito Icardi continua a far centro e il Psg a vincere. Dopo il 2-0 di stasera nell'anticipo della 14ma giornata di Ligue1, la squadra di Tuchel sale a 33 punti in classifica, ben 11 in più del Marsiglia che insegue a 22 (e una partita in meno). Per i parigini a segno Icardi (17' pt) e Di Maria (31' pt): per il nerazzurro è il 6° gol in campionato. Da quando è a Parigi già 10 reti in 11 partite, contando le 4 realizzate in Champions. Ultimo aggiornamento: 01:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA