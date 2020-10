Tredici anni dopo le note della Champions League tornano a far vibrare i cuori laziali. Il debutto non è semplice per la truppa di Simone Inzaghi: all'Olimpico si presenta il Borussia Dortmund di Haaland, il predestinato. I biancocelesti non arrivano al meglio dopo la sconfitta di Genova contro la Sampdoria. Ma la Lazio ritrova l'ex della partita, Ciro Immobile, che in Germania non è mai riuscito ad esprimersi al meglio, portandosi dietro anche delle critiche pesanti. Cerca la rivincita quindi la Scarpa d'oro, anche per mettere a tacere le accuse che gli sono arrivate dopo la partita con la Nazionale. Ed ha anche un altro obiettivo Ciro: raggiungere Beppe Signori nella classifica dei bomber della storia della Lazio. Oltre all'attaccante, Inzaghi manderà in campo dal primo minuto Marusic e Fares, tenuti inizialmente in panchina in campionato. Non sono al meglio, ma c'è bisogno di loro in questa notte tanto sognata e attesa. Ballottaggio per Strakosha e Reina. Dall'altra parte i gialloneri di Favre non possono contare su Hazard ed Emre Can. Ma sono abili e arruolabili Sancho e Reus, così come Reyna, che inizialmente partirà dalla panchina. Occhio anche a Bellingham: centrocampista centrale, classe 2003, è arrivato in estate dal Birmingham per 23milioni di euro.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Hitz; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Reus, Sancho; Haaland. All.: Favre.

ARBITRO: Turpin (Francia)

