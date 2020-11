45' - Fine primo tempo

44' - Il primo tempo terminerà senza minuti di recupero

42' - Veretout prova un passaggio filtrante per Spinazzola, l'esterno controlla in area, ma non benissimo, e la palla scivola sul fondo

40' - La Roma fa girare il pallone senza infierire su un avversrio che sembra completamente fuori dal match

34' - Tris giallorosso con il primo gol di Borja Mayoral: Mkhitatyan da sinistra prova un tiro cross, la palla finisce a Bruno Peres, bravo di testa a servire lo spagnolo, che al volo con il destro mette in porta da due passi

30' - Roma in totale controllo del match. Il Cluj smbra aver accusato il gol del 2-0

24' - La Roma trova il raddoppio ancora con un colpo di testa: Veretout mette in mezzo da calcio d'angolo e Ibanez risponde presente.

22' - Prima vera occasione per il Cluj; Rondon prova la conclusione da posizione ravvicinata ma Pau Lopez si fa trovare pronto.

14 - Calcio di punizione eseguita da Veretout ma ribattuta dalla barriera

12' - Ottima azione personale di Villar che conquista un calcio di punizione da posizione centrale

9' - Lancio dalla difesa per Borja Mayoral, lo spagnolo viene anticipato il calcio d'angolo

7' - Veretout prova l'iniziativa personale, il francese viene atterratto al limite dell'area di rigore e guadagna così un interessante calcio piazzato

5' - Prima conclusione degl ospiti: ci prova Djokovic da fuori area, Pau Lopez devia in calcio d'angolo

2' - Subito Roma in vantaggio: Spinazzola scende sulla sinistra e mette in mezzo per Mkhitaryan che di testa mette in porta.

1' - Il calcio d'inizio è della Roma

La Roma ospita il Cluj all'Olimpico per la terza giornata del Girone A di Europa League. I giallorossi e gli uomini di Petrescu sono appaiati in classifica a quota quattro punti. Fonseca conferma il turn over europeo fin qui praticato: panchina per Dzeko e Smalling e fiducia confermata a Mayoral e Villar.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibañez, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Villar; Borja Mayoral.

All. Fonseca.

CLUJ (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Itu, Hoban, Djokovic; Rondon, Debeljuh, Deac.

All. Petrescu.

