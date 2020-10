Dopo i tre punti dell'esordio contro lo Young Boys la Roma di Fonseca cerca conferme contro i bulgari del Cska Sofia. Al centro della difesa si rivede Smalling mentre Borya Mayoral, al centro dell'attacco, ha la possibilità di riscattare la scialba prestazione di Berna. Ospiti alla ricerca dei primi punti dopo il ko interno contro il Cluj.

40' - Primo ammonito della gara: il cartellino va a Bruno Peres che si aggrappa alla palla di Mazikou

38' - Ennesimo pallone recuperato da Villar che allarga sulla sinistra per Borja Mayoral, l'attaccante prova a rientrare con il destro ma il tentativo viene ribattuto

35' - Prova a reagire il Cska: Sinclair entra in area e prova il tiro, bravo Spinazzola ad opporsi e a sventare la minaccia

31' - Belissimo triangolo tra Villar e Mkhitaryan: morbido il tocco dello spagnolo che serve l'armeno in area, la traversa però gli nega la gioia del gol

28' - Calcio d'angolo da destra per la Roma: palla insidiosa in mezzo con Busatto che non è peretto stilisticamente nell'uscita, la palla finisce a Villar che da fuori area prova il tiro: palla sopra la traversa

25' - Disimpegno sbagliato in uscita difensiva del Cska Sofia, la Roma riconquista palla con Borya Mayoral che cerca di servire Villar in area, lo spagnolo viene però anticipato da Busatto in uscita bassa

22' - La Roma risponde con un'altra discesa di Spinazzola che prova a cercare Borja Mayoral in mezzo, il suo rasoterra viene però allontanato dalla difesa bulgara

20' - Altro tentativo per gli ospiti: Mazikou ruba palla a Peres, forse con un fallo, il suo tiro viene deviato in corner

18' - Ottima azione di Mazikou sulla corsia sinistra, l'esterno mette in mezzo ma Jefferson svirgola

15' - Spinazzola dalla fascia sinistra prova a rientrare e crossare con il destro, il tentativo si trasforma in un tiro insidioso che Busatto deve deviare in calcio d'angolo

12' - Spinazzola riceve palla da Villar sulla sinistra, l'esterno tenta il numero per superare il suo diretto avversario ma viene però intercettato in fallo laterale

8' - Ancora pericoloso il Cska, Sinclair va via a Villar con un doppio passo sulla fascia destra, palla in mezzo per Sowe che viene anticipato in corner

6' - Sowe prova la conclusione da fuori. Palla a lato

3' - Sugli sviluppi del corner, Smalling mette in rete ma viene segnalato una posizione di fuorigioco. Nella fase a gironi di Europa League non c'è il Var

2' - Primo tiro in porta della gara: conclusione di Villar in posizione centrale dal limite dell'area, Busatto si oppone deviando il canclio d'angolo

1'- La partita inizia e il primo pallone toccato è del Cska Sofia

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Perez; Borya Mayoral

All: Fonseca

Cska Sofia (4-2-3-1): Busatto, Vion, Antov, Zanev, Mazikou; Geferson, Youga; Sinclair, Sankharé, Yomov; Sowe

All: Morales

Ultimo aggiornamento: 21:41

