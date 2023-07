Inter, Lukaku non risponde più al telefono: sullo sfondo c'è la Juventus. Tifosi nerazzurri su tutte le furie

Romelu Lukaku, insieme al suo avvocato Sebastien Ledure, sembra essere sparito. È introvabile per l’Inter e il cellulare suona a vuoto. È l’ennesimo colpo di scena del «Lukaku ter». Sullo sfondo c’è la Juventus, nonostante Inter e Chelsea abbiano trovato l’accordo a 35 milioni di euro più bonus. Quindi, tutto fatto? Sembrava così, in attesa dell’ufficialità di Onana al Manchester United per 50 milioni di euro più cinque di bonus. Invece, c’è stato un intoppo e anche bello grosso che ha frenato di colpo, e in maniera inattesa, una trattativa già ben avviata.

Lukaku e l'offerta della Juventus

Il motivo? La Juventus, appunto. La dirigenza bianconera avrebbe chiesto all’attaccante qualche giornata di tempo per risolvere la grana Vlahovic, ormai destinato al Psg. E Ledure ha preso tutto questo come un assist per creare scompiglio, come già in passato per ben altre situazioni. Non è nuovo a giravolte spericolate in carriera, l’anno scorso lavorò per riportare in prestito a Milano Lukaku e adesso ecco un’altra acrobazia: oltre a rompere l’alleanza col club nerazzurro, ha separato il suo destino anche da Roc Nation, l’agenzia americana che gestisce lo stesso attaccante e pronta a fare il suo lavoro di mediazione nell’affare in totale indipendenza.

Tifosi nerazzurri su tutte le furie

«Dopo tutto questo, è meglio non rivederlo più con la nostra maglia», è il pensiero sui social dei sostenitori interisti. Ma se loro sono imbufaliti, di certo non sono felici quelli juventini: «È la volta buona che una partita della Juve non me la veda più», uno dei tanti commenti. O anche: «Basta dirgli di restare lì che senza entrare in area», «Ma viene da noi a fare il portiere o l’attaccante?», in riferimento a quanto accaduto in finale di Champions, quando involontariamente si ritrovò a respingere la conclusione di Dimarco a due passi da Ederson. Insomma, la notizia ha creato scompiglio.