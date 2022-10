«Messi più forte di Maradona», e gli inglesi continuano a offendere

La rivista inglese Four Four Two (442) ha rivisto la classifica dei più grandi 100 calciatori di tutti i tempi pubblicata nel 2017. Con una novità. Al primo posto c'è Lionel Messi e non più Diego Armando Maradona. Non solo: sul terzo gradino c'è Cristiano Ronaldo e Pelé scivola in quarta posizione.

Si è scatenato il dibattito, soprattutto in Argentina, su questa graduatoria pubblicata a poco più di un mese dall'inizio del Mondiale, unico titolo che Lionel Messi non è riuscito a vincere, arrivando alla finale del 2014 persa contro la Germania.

Nella motivazione del secondo posto a Maradona si legge che altri calciatori (Cristiano Ronaldo e Pelé) «hanno avuto carriere più stabili di un cocainomane sovrappeso che ha avuto un rapporto sempre più teso con il calcio».

Il primo italiano nella classifica di Four Four Two è Paolo Maldini, ex difensore del Milan e della Nazionale, classificatosi al 17° posto.