Problemi in vista per Allegri e la Juventus. Il centrocampo già in emergenza potrebbe perdere Weston McKennie per la partita contro la Roma dopo la sosta per le nazionali. L'americano si è fermato per un risentimento muscolare alla coscia destra e non è stato convocato dal commissario tecnico Berhalter nella gara che gli Usa hanno perso 1-0 contro Panama nelle qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar. Al momento i primi esami hanno escluso lesioni e quindi il calciatore non ha fatto rientro in anticipo a Torino: se il problema non dovesse essere grave non è escluso che possa anche giocare contro la Costa Rica tra mercoledì e giovedì.

Italia-Belgio, Donnarumma applaudito a Torino: sui social si scatena il... calciomercato

L'emergenza a centrocampo

Se l'infortunio dovesse escluderlo dai convocati anche contro la Roma, Allegri sarebbe in piena emergenza: i bianconeri dovranno già fare a meno di Rabiot (positivo al Covid), probabilmente Bentancur (che rientrerà tardi dal Sud America) e Arthur, che non ha ancora il ritmo partita dopo l'infortunio. Le certezze in questo momento sono Locatelli e Bernareschi. Recuperato invece Dybala, che però potrebbe partire dalla panchina dopo l'elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Out invece Morata.