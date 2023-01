Mendy del Manchester City assolto per sei stupri e una violenza, ma è rinviato a giudizio per altre aggressioni (e la carriera è a rischio)

Benjamin Mendy dovrà affrontare un nuovo processo per stupro e un altro per tentato stupro dopo che una giuria non è riuscita a raggiungere il verdetto, poiché è stato scagionato da altre sette accuse. Ora il giocatore rischia di non poter continuare la sua carriera in Premier Laegue e nel calcio giocato.

La star del Manchester City, 28 anni, seduta sul banco degli imputati al Chester Crown Court, si copriva il viso con entrambe le mani mentre il caposquadra della giuria, pronunciando i verdetti in un'aula silenziosa, ripeteva «non colpevole» fino a sei capi di imputazione di stupro e un conteggio di violenza sessuale, relativo a quattro giovani donne adolescenti.

Tuttavia, la giuria non è stata in grado di emettere verdetti su un altro conteggio di stupro e un tentativo di violenza sessuale, presumibilmente avvenuto nella villa di Mendy da 4,7 milioni di sterline a Prestbury, nel Cheshire

🚨🚨 Benjamin Mendy a été reconnu NON COUPABLE de 6 viols.



Pas de verdict pour le 7ème.



(officiel) pic.twitter.com/5s9E4IUBII — Actu Foot (@ActuFoot_) January 13, 2023

Di nuovo a processo

Ora dovrà affrontare un processo di tre settimane sui due conteggi pendenti a partire dal 26 giugno. I verdetti unanimi sono stati pronunciati da sette uomini e quattro donne della giuria.

Jenny Wiltshire, Responsabile dei reati gravi e generali presso Hickman & Rose, ha dichiarato che Mendy è «felicissimo» di essere stato assolto dagli attacchi sessuali a quattro donne e «non vede l'ora» di riabilitare il suo nome in un nuovo processo per altre due accuse e «ricostruire la sua vita».



L'avvocato ha detto: «Il mio cliente Benjamin Mendy desidera ringraziare i membri della giuria per la loro dedizione e impegno. Ringrazia anche tutti coloro che lo hanno sostenuto, e in particolare i testimoni che hanno testimoniato a suo nome sotto il bagliore di una pubblicità così intensa. Non vede l'ora di riabilitare il suo nome in relazione alle altre due accuse in modo da poter iniziare a ricostruire la sua vita».

La risposta del Manchester City

Un portavoce del Manchester City ha dichiarato: «Prendiamo atto del verdetto della Chester Crown Court di oggi, in cui una giuria ha ritenuto Benjamin Mendy non colpevole di sette accuse. La giuria è sospesa su due accuse e il processo è finito. Dato che ci sono questioni aperte relative a questo caso, il Club non è nella posizione di commentare ulteriormente in questo momento».



Il giudice Steven Everett ha ringraziato i giurati e li ha esonerati dal servizio di giuria per sette anni. Ha detto: «L'accusa ha preso una decisione. Oggi abbiamo preso una decisione, che è quella di procedere su questi capi di imputazione in due processi separati e chiediamo oggi una gestione provvisoria del caso». Louis Saha Matturie, 41 anni, co-imputato e presunto di Mendy è stato dichiarato non colpevole dalla giuria di tre accuse di stupro relative a due adolescenti. Inoltre, i giurati non sono riusciti a emettere verdetti su tre capi di imputazione per stupro e tre capi di imputazione per violenza sessuale contro di lui da parte di altre cinque donne. Il processo, che dovrebbe iniziare lo scorso gennaio, è durato quasi sei mesi, con la giuria di otto uomini e quattro donne che ha ascoltato una serie di presunti crimini sessuali contro 13 denuncianti originari. Le accuse e il processo erano stati «l'inferno assoluto» per Mendy, ha affermato la corte, e la sua vita nel calcio "è finita" poiché "non sarebbe mai sfuggito" alle accuse.



Il precedente

Mendy era stato accusato di essere un «predatore» che ha trasformato la ricerca di donne per sesso in un gioco, il suo processo è stato ascoltato, bevendo champagne nelle aree Vip dei nightclub di Manchester prima di invitare le giovani donne in situazioni «tossiche e pericolose» durante gli «after party» nella sua villa del Cheshire da 4,7 milioni di sterline a Mottram St Andrew, vicino a Prestbury.

Timothy Cray Kc, l'accusa, ha detto che Matturie, noto come Saha, era «amico e riparatore» di Mendy e usava un appartamento in affitto da 2.000 sterline al mese a Salford per organizzare feste. Mendy gli ha anche pagato 17.000 sterline per i suoi servizi nel corso di un anno. Il signor Cray ha affermato che il lavoro di Saha Matturie era trovare giovani donne per Mendy e «creare situazioni in cui potessero essere violentate e maltrattate». Ha detto alla giuria: «Gli atti che gli imputati hanno compiuto insieme mostrano un'insensibile indifferenza nei confronti delle donne che hanno inseguito».

Nelle loro menti, e questo non potrebbe essere più chiaro, il flusso di donne che portavano nelle loro case esisteva esclusivamente per essere perseguito per il sesso.' Ma ai giurati è stato anche detto dagli avvocati della difesa che mentre il processo, che coinvolgeva denaro, sesso e celebrità, aveva "tutte le caratteristiche di un buon dramma", è arrivato con un significativo "colpo di scena": gli accusati erano innocenti. Le feste contro il blocco si sono svolte sia a casa di Mendy che in un appartamento che ha affittato in Chapel Street vicino al centro di Manchester, ha sentito la corte. È stato arrestato per la prima volta nel novembre 2020 dopo il presunto triplo stupro della donna di 24 anni a casa sua il mese precedente. Mendy è stato rilasciato sotto inchiesta prima di essere successivamente accusato di aver aggredito sessualmente un'altra donna, di 24 anni, due mesi dopo, e mentre era su cauzione della polizia per quel reato, è stato successivamente accusato dello stupro di altre tre donne, una di 17 anni - tutti reati di cui è stato scagionato.

La signora Lisa Wilding

Mendy è stato sospeso dal suo club nell'agosto 2021, dopo essere stato accusato di stupro. Il signor Cray ha detto che il calciatore, un uomo con soldi, potere e privilegi, ha pensato a cosa c'era «nei suoi pantaloni» ed è per questo che ha sbagliato "terribilmente" nel credere che le donne acconsentissero al sesso. Lisa Wilding KC, in rappresentanza di Matturie, ha detto ai giurati che era «agghiacciantemente facile» fare false accuse e ha suggerito tutte le donne coinvolte, tutte in qualche modo collegate attraverso amicizie, connessioni ai social media o partecipando a feste. Ai giurati è stato detto di non adottare un approccio "moralistico" allo stile di vita sessuale degli imputati e anche l'approccio della polizia del Cheshire è stato criticato in tribunale. Eleanor Laws KC, difendendo Mendy, ha suggerito che il «rimpianto» per aver fatto "sesso veloce e animalesco" non è la stessa cosa che essere violentata.

La signora Wilding ha affermato che le abitudini sessuali e gli stili di vita degli imputati non li hanno resi stupratori e che le donne negli ultimi 40 anni si sono guadagnate l'uguaglianza sessuale, comunque sia espressa. L'avvocato ha detto alla giuria che erano state dette "strati su strati di bugie", dalla donna che affermava di essere stata oggetto di aggressioni sessuali. C'era "una ragnatela aggrovigliata di contatti, collusioni e contaminazioni" tra i 12 denuncianti, ha detto. La signora Wilding ha affermato che i denuncianti in questo caso avevano attivamente perseguito il sesso con uomini che conoscevano a malapena e che questo è un loro diritto, ma può venire con dolore e imbarazzo dopo Entrambi gli avvocati della difesa hanno sottolineato che le prove di una denunciante, una diciannovenne che affermava di essere stata violentata sia da Mendy che da Matturie, si sono rivelate inaffidabili quando è stato rivelato un sex tape, il che ha inevitabilmente contribuito a indebolire il resto del caso contro i due uomini.

Il video

Il filmato del cellulare è stato girato da Matturie che mostrava lui e l'adolescente che facevano sesso orale e convenzionale nell'appartamento di Chapel Street che il denunciante aveva affermato essere uno stupro. La rivelazione del nastro a metà del processo da parte del team di difesa di Matturie ha portato alla caduta di un'accusa di stupro contro Mendy e due accuse di stupro più una di violenza sessuale contro Matturie.

La signora Wilding ha dichiarato: “Per 56 minuti è rimasta seduta lì e ha fornito un resoconto bugiardo. Ti suggerisco che la capacità del testimone di mentire, ingannare e abbellire era qualcosa di straordinario. «Abbiamo fatto molta strada dai tempi bui di 'indossava una gonna corta quindi me la chiedeva». Speriamo di averlo lasciato molto indietro. «Le giovani donne sono sessualmente libere, indipendenti e usano il proprio corpo come desiderano. Portano la bandiera della libertà sessuale, ma questo comporta anche responsabilità».

«Ciò non significa che ciò che fanno e il modo in cui scelgono di farlo non possano essere esaminati nel contesto di questo caso». Mendy aveva negato sette accuse di stupro, un conteggio di tentato stupro e un conteggio di violenza sessuale contro sei giovani donne, tra ottobre 2018 e agosto 2021. Matturie, di Eccles, Salford, ha negato sei accuse di stupro e tre accuse di violenza sessuale relative a sette giovani donne, tra luglio 2012 e agosto 2021.