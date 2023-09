Messi, ma che combini? La sua pizza preferita a Miami diventa virale

Tra un gol e l'altro in America, Leo Messi non smette di far notizia a Miami. Nelle ultime ore, il campione argentino ha pubblicato dai suoi account social le immagini della sua pizza preferita in città: la pizzeria è italiana - o meglio, argentina ma di origini italiane, si trova a Miami Beach - ma gli ingredienti hanno fatto drizzare le antenne anche ai tifosi. Una pasta sottile con base di formaggio, pomodori, olive e soprattutto cipolle. Molto lontana dai gusti italiani ma evidentemente vicina a quelli del campione dell'InterMiami, diventato virale in poche ore anche tra i suoi fan napoletani.