Pomeriggio di follia in Messico: duri scontri tra tifoserie di Queretaro e Atlas, ci sarebbero almeno 22 feriti stando alle prime informazioni. Un pomeriggio tragico nella storia della Liga MX, massima serie messicana. Nella partita tra Queretaro e Atlas, le due tifoserie hanno dato vita ad una rissa sugli spalti dello stadio Corregidora. Qualcuno parla di morti, ma senza conferme.

At least 22 people were injured, including 2 critically, when fans brawled during a soccer game in central Mexico.



The match between host Queretaro and Atlas from Guadalajara was suspended in the 62nd minute when multiple fights broke out in the stands.https://t.co/Irnu7g5geV

