La classifica del Milan è preoccupante. I rossoneri devono vincere contro il Napoli: «Il momento è delicato e va affrontato con assoluta consapevolezza», ha dichiarato in conferenza Stefano Pioli.



Milan. «Si riparte dalla prestazione di Torino, certi valori li abbiamo e possiamo metterli sul campo. Non so se sia più facile giocare contro una squadra forte, il Napoli è attrezzato per vincere il campionato. Dovremo avere un atteggiamento propositivo e non passivo contro qualunque avversario. Il momento è delicato e va affrontato con assoluta consapevolezza».



Mercato. «Le soste piacciono più a voi che a noi così potete parlare di altri argomenti. Siamo concentrati sulla partita, che è difficile e importante».



Piatek. «Nella sosta ho avuto tutto il tempo necessario per rivedere la partita. Credo che Kris abbia lavorato molto bene contro la Juventus, attaccando la profondità e lavorando con la squadra. Le sue prestazioni sono in crescita e arriva da un gol importante con la nazionale. Più riusciamo a mettere palloni dentro l’area e più favoriremo le sue qualità».



Conti e Bonaventura. «Più giocatori ho a disposizione e meglio è. La competitività durante gli allenamenti è importante. Entrambi sono a disposizione per poter giocare domani».



Caldara. «Sta meglio, ma non è ancora pronto per giocare con noi. Domani giocherà con la Primavera, sperando che possa mettere ritmo nelle sue gambe e nella sua testa per tutti i 90 minuti».