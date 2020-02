Ultimo aggiornamento: 14:07

Stefano Pioli torna a Firenze da allenatore del Milan. Un'esperienza, quella in viola, segnata dalla tragedia di Davide Astori: «Lui è felice che io sia sulla panchina rossonera. Continua a vivere dentro di me».«Non possiamo sprecare energie per altre cose. La nostra priorità è pensare al presente».«Non posso sempre pensare a queste cose, penso al presente».. «La nuova proprietà ha cambiato diverse cose alla Fiorentina. Ora c'è più convinzione e coraggio».«I non convocati sono Duarte, Biglia, Kjaer e Krunic. Gli altri stanno bene».«Abbiamo bisogno di migliorare ancora la nostra classifica, 14 partite sono tante, ma abbiamo fretta di migliorare». Davide Astori. «Al di là del tatuaggio che ho, Davide è sempre dentro di me. Sono convinto che lui sia contento che io sia qui al Milan. È una situazione che non avrei mai voluto vivere, ma ora sono migliore».LEGGI ANCHE---> Davide Astori, la moglie Francesca Fioretti commuove: la dedica davanti all'aurora boreale