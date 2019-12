«Domani sera affronteremo la prima della classe, sarà una gara molto difficile ma da parte mia e della squadra c'è tanta voglia di rivalsa: nella mia vita sono caduto tante volte ma mi sono sempre rialzato...». Lo ha detto Vincenzo Montella alla vigilia della sfida contro l'Inter, in programma al Franchi, gara impegnativa anche per la situazione che sta vivendo il tecnico della Fiorentina, reduce da quattro sconfitte di fila e messo in discussione.



«In questo periodo ho visto comunque la squadra molto unita e mi hanno fatto piacere gli attestati di vicinanza - ha

continuato Montella -. È ovvio che quando si sono perse quattro partite consecutive qualcosa da rimproverarmi ce l'ho. Questo è un momento cruciale, dobbiamo tutti fare di più, penso che Firenze ci capirà e ci sosterrà».



Infine il doloroso capitolo Ribery. «Ci mancherà molto, in questa settimana ho capito che lui è ancora più grande come uomo che come calciatore, gli faccio un grosso in bocca al lupo per l'operazione». Ultimo aggiornamento: 16:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA