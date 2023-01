Auguri José. Compie 60 anni José Mourinho, il maestro portoghese che ha vinto tutto, ultimo trofeo la Conference League con la Roma nella scorsa primavera. Mou domenica torna allo stadio Maradona per affrontare l'amico Spalletti, da lui soprannominato Spallettone. Un anno fa, era aprile, lo Special giallorosso fermò la corsa del Napoli verso lo scudetto. Nella partita d'andata di questo straordinario campionato azzurro la Roma è stata beffata da un colpo di classe di Osimhen.

Mou è uno che non le manda a dire. Anzi. Anni fa, quando era tecnico dell'Inter, punzecchiò De Laurentiis e Mazzarri. Al primo, che ovviamente esaltava il suo allenatore, disse in maniera esplicita che uno come lui il patron del Napoli non avrebbe potuto permetterselo per lo stipendio elevato. E lanciò, poi, una frecciata a Walter attraverso il suo media manager: «Cosa ha vinto? La coppa di Toscana?».

Mou ha avvuto un rapporto intenso, anzi Special, con Maradona, l'assoluto simbolo del calcio a Napoli, che gli fece visita quando era allenatore dell'Inter e del Real Madrid, perché all'epoca Diego era ct della Seleccion e andava a parlare con i calciatori argentini che giocavano in quei club. Mourinho versò lacrime alla morte del Pibe, ricordando un particolare: le sue telefonate nei momenti di difficoltà perché nelle ore dei trionfi erano tutti pronti a comporre quel numero di cellulare.

Un anno fa, prima di Napoli-Roma, lo Special si è recato ai Quartieri spagnoli, nel cosiddetto Largo Maradona, per una preghiera davanti all'altarino che è stato costruito in onore a Diego. E poi in albergo ha ricevuto la visita di Diego Maradona jr, il figlio napoletano del Capitano, a cui ha dedicato un emozionante abbraccio. Non si curò affatto delle tensioni tra le due tifoserie e ai Quartieri spagnoli raccolse applausi e ascoltò cori in suo onore. Non aveva lasciato il ritiro per questo motivo ma solo per un gesto di amicizia verso Maradona.

Mi viene da pensare che un personaggio così potrebbe impegnarsi affinché il rapporto tra le tifoserie del Napoli e della Roma non sia distruttivo, con un picco come quello registrato domenica 8 gennaio, con gli scontri sulla A1. Ci vuole uno così, uno che non volge mai lo sguardo dall'altra parte.

Auguri Mou.