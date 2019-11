Ultimo aggiornamento: 14:46

«Avete sbagliato in Napoli Atalanta?». La domanda, secca, è dell'allenatore del Napoli. «Certamente, abbiamo sbagliato a non andare a vedere il Var»», ammette Rizzoli. L'episodio incriminato - il fallo da rigore commesso da Kjaer - aveva fatto andare su tutte le furie Ancelotti, anche espulso per le proteste in campo. «Bene. Sono contento, ora posso andare via…», ha replicato con una battuta il tecnico dei partenopei.Ancelotti ha ascoltato per due ore, poi ha alzato la voce. Ha preso il microfono e ha attaccato: «Io non accetto che a sbagliare sia il Var, io voglio che ad arbitrare sia l'arbitro in campo invece l'impressione mia è che alcune partite le decide il Var, ma è l'arbitro che le deve decidere. Arbitri con meno esperienza sono più condizionati dal Var rispetto a Rocchi o Orsato. Io voglio essere sicuro al 100 percento che è l'arbitro che decide. Se c'è un episodio controverso dentro l'area non lo può decidere il Var ma deve essere uno strumento di supporto».«Siamo d'accordo al 100 percento - la risposta di Rizzoli - Vero che ho bisogno che alcune partite le facciano i talenti o quelli che lo possono diventare. La differenza la fa il fattore umano. Se Rocchi si fa influenzare meno è anche questione di personalità ed esperienza».