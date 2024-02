Napoli-Juventus, bianconeri in emergenza: infortunati Rabiot e McKennie

La Juventus è in piena emergenza a centrocampo. Dopo gli accertamenti di questa mattina vengono confermate le brutte sensazioni di ieri in casa bianconera.

Rabiot e Mckennie, sostituiti per infortunio durante la partita contro il Frosinone, non saranno a disposizione per la gara contro il Napoli in programma allo stadio Diego Armando Maradona per domenica sera alle 20.45. Entrambi i calciatori hanno rimediato una lussazione, il francese alla falange dell'alluce sinistro e lo statunitense alla spalla. Le condizioni di entrambi saranno rivalutate nelle prossime settimane.