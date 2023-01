Ospina in lacrime, frattura del gomito: finisce l'avventura con Cristiano Ronaldo

Un brutto incidente e una frattura al gomito che mette fine alla sua stagione. David Ospina torna a fare notizia per un brutto infortunio, il portiere colombiano ex Napoli si è fatto male nell'ultimo match del suo Al Nassr. la squadra araba che ha raggiunto dopo l'avventura azzurra la scorsa estate e in cui è arrivato anche Cristiano Ronaldo qualche settimana fa. Per Ospina - che ha lasciato in lacrime il campo - subito la corsa in ospedale dopo il match e la conferma della frattura.

