Stop trasferte, il comunicato dei tifosi: «Ingiustizia! Credete di fermarci?»

La decisione del Viminale, che ha scelto di bloccare le trasferte dei napoletani nei prossimi due mesi di Serie A, fa già discutere i sostenitori azzurri. a far sentire la propria voce ci ha pensato l'Associazione UANM (Unione Azzurra Nel Mondo) che racchiude al suo interno iscritti dai Club Napoli di tifosi più importanti in giro per l'Italia e nel mondo.

«Un provvedimento che ha una logica esclusivamente punitiva, che non affronta il problema e che non tende a una soluzione. Per fatti accaduti a centinaia di chilometri da uno stadio di calcio, i cui responsabili sono stati identificati come tifosi, sono puniti tutti i supporters azzurri, anche quelli che nulla hanno a che fare con episodi di violenza, ma che seguono la squadra del cuore per pura passione sportiva.



Dunque,» si legge dalla nota pubblicata e indirizzata alle Istituzioni «Colpevolizzare un’intera tifoseria piuttosto che andare ad individuare i veri ed unici responsabili dei gravi fatti commessi l’8 gennaio u.s. ingenera nella detta tifoseria, tra quelle con il maggior numero di sostenitori in tutto il mondo (oltre sei milioni) uno stato di malessere misto ad un sentimento di ingiustizia sociale. I tifosi delsono residenti, in migliaia e migliaia, in tutte le città d’Italia.».