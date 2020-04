Ultimo aggiornamento: 26 Aprile, 09:00

C'è una formazione extralarge di giocatori con il contratto a termine (proroga permettendo): Benitez; Meunier, Thiago Silva, Garay, Vertonghen; Biglia, Bonaventura; Pedro, Goetze, Mertens; Cavani. L'undici è molto ambito e presenta un reparto offensivo particolarmente ricco, tra titolari e riserve con Callejon, Willian e lo stesso Ibrahimovic. Quest'ultimo ha escluso il ritiro tanto che ha chiesto al suo agente, Mino Raiola, di sondare eventuali opportunità italiane e straniere. Sempre il procuratore italo-olandese cura gli interessi di Benitez, portiere classe '93 del Nizza offerto nelle scorse settimane proprio al Milan. Restando a Milano, occhio alle opportunità Bonaventura e Biglia. Il trequartista ex Atalanta, in particolare, ha ricevuto offerte dal Torino e da altre società della Serie A sebbene permangano delle perplessità sulle sue condizioni fisiche.Tanti dubbi pure sul momento di forma di Goetze. Pronto a svincolarsi dal Dortmund, l'eroe del Mondiale 2014 ha vissuto una parabola discendente che obbliga i club sulle sue tracce (tra questi Napoli, Roma e Lazio) ad approfondire bene i contorni dell'operazione prima di provare il colpo ad effetto. Le società capitoline sono segnalate come particolarmente attive sul fronte parametri zero. Così sulla lista dei giallorossi figurano anche Pedro e Willian, mentre su quella dei biancocelesti spicca pure Dzyuba dello Zenit. Passando alla difesa, riflettori su Vertonghen, storico obiettivo di Roma e Inter, e su Thiago Silva: legatissimo ai colori rossoneri, il brasiliano del Psg potrebbe però tornare in Patria.Assenti di lusso Buffon e Chiellini: entrambi hanno trovato l'accordo per il rinnovo e presto ci saranno tutti gli annunci.