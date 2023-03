Roma, Pellegrini: 30 punti di sutura sulla fronte e notte sotto osservazione in clinica. Frattura alla mano per Belotti

Lorenzo Pellegrini ha trascorso la notte sotto osservazione presso la clinica Villa Stuart. Ieri sera durante Roma-Real Sociedad il centrocampista ha riportato una ferita lacero contusa in zona fronto-parietale, immediatamente è stato accompagnato a fare gli esami che hanno escluso fratture o lesioni ed è stato raggiunto dalla moglie Veronica.

Sono stati necessari, però, ben 30 punti di sutura (due i tagli, uno verticale e l'altro orizzontale) e qualche ora sotto osservazione per scongiurare il trauma cranico. In giornata sarà dimesso e potrà tornare a casa, nei prossimi giorni svolgerà allenamenti differenziati e non giocherà la gara contro il Sassuolo di domenica alle 18. A rischio anche il ritorno in Spagna con la Real Sociedad. Brutte notizie anche per Belotti. Il Gallo ha riportato una frattura al quarto metacarpo della mano destra. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico per ridurre la frattura.