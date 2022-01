Cagliari, quattro positivi: è emergenza contro la Roma

Incubo Covid, il Cagliari fa la conta dei giocatori per capire se potrà disputare il match di domani a Roma. A darne notizia il club sardo che ha prima annullato la conferenza stampa di Walter Mazzarri dando comunicazione ai media. Poco dopo la società rossoblù ha diramato un comunicato attraverso il sito ufficiale: "Il Cagliari Calcio comunica che i calciatori Simone Aresti, Raoul Bellanova, Matteo Lovato e Alberto Grassi sono risultati positivi al Covid-19: vaccinati, asintomatici, si trovano in isolamento. A questi si aggiunge la positività di Christian Oliva e di 5 giocatori della Primavera che comunque non sono entrati in contatto con il Gruppo Squadra e si trovano in isolamento. Il Club ha avviato le procedure del caso e resta in contatto con le autorità sanitarie competente. Nuovi test sanitari sono programmati per domani".

In questi momenti il club isolano sta calcolando il numero di giocatori necessario per presentarsi all'Olimpico con una formazione dignitosa. Decisivi saranno i tamponi che il Cagliari effettuerà domani mattina, con la certezza che tre dei titolari, Matteo Lovato, Alberto Grassi e Raoul Bellanova salteranno sicuramente la gara in programma domani alle diciotto. Pronti a prendere eventualmente il loro posto il neo acquisto Edoardo Goldaniga al centro della difesa, Gabriele Zappa sulla fascia destra e Alessandro Deiola a centrocampo.