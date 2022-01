Christian Eriksen è ad un passo dall'accordarsi con il Brentford, club londinese di Premier League, per continuare ad inseguire il sogno di partecipare ai prossimi mondiali in Qatar. L'ex campione dell'Inter - scrive il Sun - è fermo dalla scorsa estate, quando - durante l'incontro valido per Euro 2020 tra la sua Danimarca e la Finlandia - ha subito un arresto cardiaco. Dopo la rescissione consensuale del contratto con l'Inter, nei giorni scorsi il nazionale danese, che in Premier ha già giocato con la maglia del Tottenham, ha fatto sapere di essere pronto a tornare in campo, con l'obiettivo di prendere parte alla Coppa del Mondo, che si giocherà il prossimo autunno.