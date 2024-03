Ranking Uefa, cosa serve per il quinto posto in Champions? Il destino dipende da Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina

La serata di Champions League contro l'Atletico Madrid per l'Inter si è conclusa nel peggiore dei modi e ora il quinto posto per la Serie A è a rischio, ma ancora possibile. Nonostante la sconfitta e l'eliminazione dal torneo dei nerazzurri, che è costata all'Italia punti importanti per il ranking Uefa, i tifosi possono sperare ancora per vedere la quinta classificata approdare nella massima competizione europea. Non tutto è perduto. Ci sono incroci che permettono che questo passo in avanti per la nostra federazione sia ancora possibile.

Inter, Madrid stavolta è amara: ai rigori sbagliano Sanchez, Klassen e Lautaro e l'Atletico va ai quarti

Quinto posto in Champions: ecco come

Di squadre impegnate nelle competizioni della Uefa ce ne sono ancora ben quattro: Roma, Milan, Atalanta e Fiorentina. Di queste, almeno tre dovrebbero qualificarsi per avere un cammino più tranquillo nei prossimi mesi. Se le italiane dovessero fallire questo traguardo, allora per la Serie A sarebbe veramente difficile rimanere al passo con le altre federazioni ancora in gara. In particolare, tutti gli occhi sono puntati sulla Germania, che vanta ben 4 club nelle competizioni europee (ma a differenza della Spagna che ha lo stesso numero di club è seconda) e sull'Inghilterra, ancora presente nei tornei della Uefa con sei squadre. Se L'Italia dovesse rimanere solo con due allora tutti i calcoli per ottenere il quinto posto si farebbero molto più difficili, soprattutto in vista poi di un possibile derby azzurro nei quarti di finale di Europa League e Conference League.

Il discorso sarebbe ancora più complicato e quasi impossibile se solo un club passasse il turno.

Il ranking Uefa attuale

Attualmente l'Italia guida la classifica de Ranking Uefa con 16.571 punti coqnuistati dalle proprie squadre quest'anno. Alle sue spalle c'è la Germania, che con 4 squadre ancora in gara ha totalizzato fino ad oggi 15.928. Terzo posto per l'Inghilterra a quota 15.000, mentre la Francia è quarta a 14.416, con la Spagna quinta a 14.187.