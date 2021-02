Sognare non costa nulla, a maggior ragione se come il Monza sei secondo in Serie B e vai a caccia della promozione con già due calciatori fuori categoria come Balotelli e Boateng. Ma dalla Francia arriva un'altra indiscrezione ancor più clamorosa: Galliani - secondo France Football - sarebbe sulle tracce di Franck Ribery. Un acquisto da portare a termine in caso di promozione in Serie A come regalo ai tifosi. L'asso francese della Fiorentina è in scadenza di contratto e non ha ancora deciso se continuare a giocare a Firenze oppure trasferirsi altrove.

Fiorentina, Commisso: «Vlahovic non lo dò a nessuno. Nello stadio non metto più soldi»

Ci sarebbero già stati i primi contatti nella finestra di gennaio tramite un intermediario di Galliani e Ribery per sondare la sua disponibilità a trasferirsi al Monza. Nel mercato invernale non se n'è fatto nulla - e Galliani ha acquistato D'Alessandro dalla Spal come esterno offensivo - ma in estate potrebbe esserci un nuovo tentativo. Sfruttando l'amicizia fortissima che lega lo stesso Ribery a Kevin Prince Boateng. E con Balotelli sarebbe un tridente da Serie A.

