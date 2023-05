Juve, manovra stipendi: ok al patteggiamento, al club solo una multa (da 718mila euro) ma Agnelli va a processo. Il titolo vola in Borsa

Sentenza Juve - È cominciato poco dopo le 10.30 l'udienza davanti al tribunale federale della Figc per il procedimento contro la Juventus nella cosiddetta manovra stipendi. Originariamente il processo era stato fissato al 15 giugno, ma l'anticipo è correlato alla possibilità di patteggiamento tra la procura federale e la Juventus che post deferimento, secondo l'art. 127 del codice di giustizia sportiva, prevede il passaggio davanti al tfn per l'approvazione dell'accordo raggiunto tra le parti. L'udienza si svolge in presenza, per la Juventus presenti solo i legali del club guidati dall'avvocato Bellacosa.