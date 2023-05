Siviglia-Roma, Dybala vuole giocare titolare: la Joya ci prova e si allena, ok Spinazzola e si rivede Karsdorp

Paulo Dybala c’è. Ma ci sono anche Spinazzola e Karsdorp, finalmente José Mourinho recupera tutti gli infortunati (ad eccezione del lungodegente Kumbulla, Camara c’è ma non è in gruppo) alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia. Questa mattina a Trigoria alle ore 12 si è svolto l’ultimo allenamento prima della partenza per Budapest dove domani alle 21 ci sarà il fischio d’inizio. A bordocampo presente anche Tiago Pinto che ha osservato con attenzione l’intera seduta: prima il riscaldamento, poi il torello, le esercitazioni a un tocco e la partitella finale.

Siviglia-Roma, Dybala ci prova

Senza forzare troppo, ma testando soprattutto Paulo Dybala che è rientrato dopo la contusione alla caviglia sinistra subita a Bergamo a seguito di un’entrataccia di Palomino.

In realtà aveva giocato 20 minuti contro l’Inter, ma il dolore si è riacutizzato e sono state necessarie ulteriori terapie. Resta un’incognita la sua presenza dal primo minuto, oggi José Mourinho difficilmente scioglierà i dubbi in conferenza stampa prevista alle 17.45. La squadra partirà dall’aeroporto di Fiumicino intorno alle 16, all’arrivo a Budapest si dirigerà alla Puskas Arena dove avverrà il walk-around e le conferenze stampa anche dei giocatori Pellegrini e Mancini. Poi il ritorno in hotel.