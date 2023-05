Juve, manovra stipendi: verso accordo per il patteggiamento, processo anticipato a domani

Sentenza Juve - La Juventus ha chiesto e ottenuto dal Tribunale Federale di anticipare a domani mattina il processo sul filone stipendi previsto inizialmente per il 15 giugno. La società bianconera sta patteggiando la pena (punti di penalizzazione che la farebbero fuori dall'Europa solo quest'anno) con il procuratore della Figc Giuseppe Chiné. La trattativa proseguirà sino a stasera.

Allegri: «È stata una stagione anomala»

«È stata una stagione anomala, non la auguro a nessun collega: altre squadre avrebbero fatto 50 punti in queste condizioni»: così ha parlato ieri il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Milan. «Questa squadra ha dato tutto e ha dimostrato di avere dei valori morali tali da fare 69 punti sul campo, quelli non ce li toglie nessuno - ha aggiunto l'allenatore - ed è umano che siano venute un pò meno le energie mentali».