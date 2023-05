Sampdoria, Ferrero respinge l'offerta Radrizzani e Manfredi non si fermano

Massimo Ferrero dice no alla proposta di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. La situazione della Sampdoria resta incerta ma il rifiuto dell’attuale proprietario non ferma la volontà dei leader dei fondi Aser Group e Gestio Capital, determinati ad assicurare un futuro solido al club.

Ad annunciarlo sono proprio Radrizzani e Manfredi attraverso un comunicato dove in apertura viene sottolineato l’accordo definito con il CDA e l’impegno a garantire stabilità finanziaria e la tutela dei creditori. «Il nostro piano che prevede una crescita seria e sostenibile nel lungo termine, è già in fase di elaborazione e stiamo impostando il nostro lavoro pianificando investimenti tali da permettere al club di tornare ai livelli di eccellenza che merita – afferma Manfredi - ma il tempo, dobbiamo necessariamente sottolinearlo, è davvero molto molto limitato».

Sampdoria, il comunicato ufficiale Gestio Capital e Aser Holding



Rapidità d’azione per evitare penalizzazioni o, peggio ancora, la mancata iscrizione al prossimo campionato di serie B. E’ quanto evidenzia anche Radrizzani. «Siamo realmente dispiaciuti e contrariati che la nostra offerta sia stata strumentalizzata per soddisfare esigenze altrui o per riaprire tavoli negoziali».



La nota prosegue con un fondamentale chiarimento: «A fronte di queste importanti e necessarie precisazioni Gestio Capital ed Aser Group sono però costretti a sottolineare come l’offerta presentata sia stata respinta dalla precedente proprietà.

Un no incomprensibile che mette peraltro a repentaglio il futuro immediato della società, che spaventa, ma che non ferma Matteo Manfredi ed Andrea Radrizzani dal perseguire l’obiettivo chiaro e netto di poter dare un brillante futuro alla Sampdoria».

I due imprenditori, oltre a confermare il sostegno di Qatar Sports Investments, parlano anche di valutazioni già in atto per la definizione della rosa, del tecnico e di un management di profilo internazionale. Ma, nel mentre, il braccio di ferro continua. La differenza tra domanda e offerta dovrebbe aggirarsi attorno ai tre milioni anche se Ferrero vuol rilanciare, nel piatto, anche il valore del riscatto del marchio.



La Sampdoria non è, quindi, ancora libera dal trust in cui si trova imprigionata per ottemperare i concordati Farvem ed Eleven aziende della galassia Ferrero sull’orlo del fallimento. In assenza di accordo entro le 18, Radrizzani e Manfredi potrebbero ugualmente forzare la mano con un aumento di capitale nell’Assemblea degli azionisti tramite la fiduciaria Across di Banca Sistema. Tutto questo perché sino al 6 giugno la Samp si trova in composizione negoziata e il Tribunale potrebbe avallare la mossa privilegiando l’interesse dei creditori a quello di Ferrero. Procedendo in questa direzione, si potrebbe aprire una battaglia legale senza precedenti. I tifosi della Sampdoria presidieranno la sede sociale con la speranza che l’incubo finisca al più presto.