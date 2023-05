Spalletti via da Napoli: «Per troppo amore ci si può anche lasciare»

«A volte per troppo amore, nel calcio come nella vita, ci si lascia. Ed è quello che faccio io». Luciano Spalletti conferma che andrà via dal Napoli. Una sua decisione, come aveva anticipato domenica sera Aurelio De Laurentiis intervendo al programma di Fabio Fazio «Che tempo che fa».

Spalletti, intervendo al convegno Inside The Sport a Coverciano, ha spiegato: «Nulla mi può fare cambiare idea. Adesso voglio allenare mia figlia Matilde. Starò fermo un anno. Napoli non merita cosa normali e io non sono in grado di restituire quello che mi danno».

Il senso del discorso fatto il 3 maggio, alla vigilia della partita a Udine che decretò il Napoli campione d'Italia.