L'arbitro Maresca e il guardalinee Carbone brindano dopo la grande sfida Inter-Juve

Si sono concessi una cena nel locale di un ex arbitro per festeggiare una domenica da ricordare. L'arbitro Fabio Maresca e il guardalinee Ciro Carbone, entrambi napoletani e di rango internazionale, sono stati da Mimì alla Ferrovia, dove sono stati accolti dall'ex fischietto Michele Giugliano. Maresca e Carbone, secondo unanime giudizio, sono stati i migliori in campo nella sfida scudetto Inter-Juve al Meazza.