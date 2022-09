Roberto Renga è morto all'età di 76 anni. Giornalista e firma storica de "Il Messaggero" per anni è stato inviato del nostro quotidiano e responsabile dei servizi sportivi. Iscritto all'ordine dei giornalisti dal 1976, Renga nella sua lunga carriera ha avuto modo di scrivere anche numerosi libri, tra i quali 'Una storia nazionale. Quattro stelle, qualche flop. Un secolo d'Italia in azzurro' e 'La partita del diavolo' insieme a Chiara Bottini che narrava della tragedia dell'Heysel. Si era poi cimentato anche come allenatore di una squadra amatoriale da lui fondata (l'Albatros) e a livello dirigenziale con il Perugia. "Il Messaggero" si unisce al dolore della famiglia.

