Roma, Fonseca: «Siamo stanchi ma motivati. Non voglio fare troppi cambiamenti di formazione»

È un Paulo Fonseca stringato quello alla vigilia della partita contro il Torino che potrebbe blindare definitivamente il quinto posto. Il tecnico dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini operato ieri al naso dopo uno scontro di gioco nel match con la Fiorentina. Non è ancora deciso chi lo sostituirà con i granata: «Ho un dubbio da sciogliere: capirò dopo l'allenamento di rifinitura. Sarà una partita difficile, contro una squadra sempre forte in casa. Per loro non ci saranno pressioni e anche per questo non sarà semplice, loro sono molto forti difensivamente, ma noi siamo molto motivati e vogliamo vincere». Fonseca ammette che la squadra sta accusando la stanchezza per le partite ravvicinate: «I ragazzi sono motivati, sono un po' stanchi, è vero, ma per noi è una partita importante e mentalmente ci arriveremo molto bene: quando si vince si lavora nel miglior modo. La partita sarà importante e non voglio fare cambiamenti». Ultimo aggiornamento: 18:20