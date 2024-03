Nicolas Fonseca figlio dell'ex bomber azzurro convocato nella nazionale uruguaiana

Metà uruguaiano e metà napoletano, Nicolas Fonseca - figlio di Daniel, due stagioni azzurre, e di Lisa Adamo - è stato convocato nella Celeste, la nazionale dell'Uruguay allenata dal commissario tecnico Marcelo Bielsa.

Da questa stagione il 25enne giocatore, nato a Napoli, gioca nel club argentino del River Plate, una delle squadre più celebri al mondo. Quando era in Italia, Fonseca jr era stato selezionato per alcune gare delle nazionali giovanili azzurre.

Fonseca è stato convocato da Bielsa per le due amichevoli dell'Uruguay in programma in Europa, il 23 marzo a Bilbao contro la rappresentativa dei Paesi Baschi e il 26 marzo a Lens contro la Costa d'Avorio