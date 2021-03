Live Roma-Genoa 1-0: Mancini trova il gol di testa!

32' - El Shaarawy si libera alla grande di due avversari e prova la conclusione dalla distanza. Palla alta. Poco prima Mayoral si era ritrovato in area di rigore a pochi passi da Marchetti ma in posizione defilata. L'attaccante non è riuscito a servire un compagno per battere a rete

30' - Calcio di punizione per il Genoa. Fallo di Diawara su Badelj

27' - Pellegrini ruba palla a Strootman, il capitano serve Pedro che parte in posizione centrale. L'ex Barcellona tenta il tiro da fuori e Marchetti devia in corner

24' - Roma in vantaggio. Corner da destra di Pellegrini che trova Mancini a centro area: il difensore si libera di Masiello e con un perfetto colpo di testa batte Marchetti

23' - Pellegrini pericoloso da corner: il suo cross dalla sinistra, costringe Marchetti ad uscire e a concedere il bis dall'altra bandierina

20' - Zappacosta molto attivo sulla fascia sinistra: l'ex giallorosso mette il turbo e super Karsdorp, guadagnando un corner

16' - Colpo di testa di Mancini. Palla sopra la traversa

13' - Ottima giocata di Destro che riesce a liberarsi di Destro e calciare in porta: Pau Lopez blocca

12' - Lancio completamente sbagliato di Pedro per Mayoral. Palla sul fondo

8' - Il Genoa spreca una buona possibilità in contropiede: Pjaca e Destro non si intendono e la palla torna tra i piedi di Smalling

5' - Primo calcio d'angolo della partita. La Roma lo conquista grazie ad una deviazione su un cross di Pellegrini. Sugli siluppi del corner, Smalling colpisce di testa mandando alto sopra la traversa

1' - La Roma batte il calcio d'inizio

Dopo la vittoria di Firenze, la Roma cerca il bis nel match casalingo contro il Genoa. Pellegrini arretra in mediana mentre tra i titolari c'è il ritorno di Smalling e Pedro e per la prima volta in campionato anche El Shaarawy. In panchina finiscono Mkhitaryan e Villar. Riposo anche per Spinazzola visto che a sinistra giocherà Bruno Peres. Nei rossoblu Ballardini punta su Scamacca in attacco, con un centrocampo a cinque formato da Badelj e Zajc. Esterno destro l'ex Zappacosta ma l'attesa è tutta per il ritorno all'Olimpico di un "vecchio amore" giallorosso: Kevin Strootman.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Peres; Pedro, El Shaarawy; Mayoral

All: Fonseca

Genoa (3-5-2): Marchetti: Criscito, Radovanovic, Masiello: Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Ghiglione; Pjaca, Destro

All:Ballardini

