Como-Napoli femminile 2-1, trasferta amara per le ragazze di Seno

Trasferta amara. Il ritorno in massima serie coincide con una sconfitta di misura. A Seregno vince il Como 2-1 sul Napoli femminile con le reti di Margherita Monnecchi (25’) e della finlandese Ooana Sevenius (59’). Per le ragazze di Biagio Seno in gol la spagnola Elisa del Estal (70’), subentrata alla svedese Marija Banusic.

Non è bastata una buona ripresa a capitan Paola Di Marino e compagne (che hanno indossato un completo bianco) per cominciare al meglio il campionato professionistico 2023-2024. Esordio per la statunitense (di passaporto tedesco) Susanna Friedrichs e per la giapponese Miharu Kobayashi.

In avvio di gara occasione favorevole per Banusic (ex Pomigliano), che ha non ha impresso la giusta forza al sinistro, su assist della spagnola Paloma Lazaro. Un retropassaggio azzardato di Friedrichs ha spianato la strada alle lariane. Melania Martinovic ha messo Margherita Monnecchi nella migliore condizione di colpire (1-0).

Il secondo tempo si è aperto con un tiro da fuori della tedesca Gina-Maria Chmielinski, che ha impegnato severamente il portiere slovacco Maria Korenciova, rifugiatasi in corner. Il Como di Marco Bruzzano ha raddoppiato con Ooana Sevenius, complice una respinta corta di capitan Di Marino.

Il Napoli ha provato a reagire immediatamente, ma il tentativo di Alice Corelli si è stampato sul palo. Di testa Elisa del Estal ha accorciato le distanze. Preciso il cross di Chmielinski e imperioso lo stacco della spagnola, al suo primo gol in Serie A. Sale di tono il Napoli, che aumenta la pressione. Il pareggio viene sfiorato dalla centrocampista numero 11. Infine la croata Doris Bacic sventa il 3-1 ad opera di Sara Baldi.