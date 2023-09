Como-Napoli femminile è il lunch match della domenica

«Sarà una bellissima partita». Alla vigilia della prima di campionato contro il Como al Ferruccio Trabattoni di Seregno, mostra sicurezza e convinzione la 20enne Beatrice Beretta, al primo anno in maglia azzurra. Lunch match domenicale per il Napoli femminile capitanato da Paola Di Marino (ore 12.30).

Esordio in Lombardia. «E’ una sfida importante e dobbiamo dimostrare il nostro valore», dichiara l’ex di turno. «Il Como è una squadra pericolosa, una avversaria organizzata», spiega il portiere che indossa la numero 1. «Dobbiamo stare attente e non dare nulla per scontato», avverte.

«Vogliamo partire bene e faremo di tutto per tornare a casa con un risultato positivo», auspica fiduciosa Beretta. «Voglio aiutare la squadra, l’obiettivo principale è la salvezza, da conquistare il prima possibile», conclude l’estremo difensore.

Riconfermato in panchina il tecnico Biagio Seno, dopo la vincente cavalcata promozione, che ritroverà da avversaria Danielle Cox, difensore ex Pomigliano.

#MAIPIÙ è la campagna lanciata dalla Divisione Serie A femminile professionistica contro la violenza di genere. Lo striscione con l’hashtag #MAIPIÙ verrà esposto in ogni partita del massimo campionato al momento dell’allineamento delle squadre. Nella prima giornata della Serie A eBay sarà osservato su tutti i campi un minuto di silenzio in memoria delle donne vittime di femminicidio e di tutte quelle violate nella loro integrità fisica, mentale e nella dignità umana.