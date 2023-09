Napoli femminile, si alza il sipario sulla serie A

Dieci squadre, due campane e un sogno da difendere. Como il primo banco di prova in trasferta, preceduto dall’impegno di Coppa Italia a Roma. Si alza il sipario sulla stagione sportiva 2023-2024 e sarà il primo anno per il Napoli femminile nella serie A professionistica.

Azzurre ai nastri di partenza. Debutto in Lombardia per le partenopee, presentate nella splendida Sala del Capitolo in San Domenico Maggiore. Nell’occasione è stata svelata anche la nuova maglia dal nome evocativo, #sireNA, ideata da Danilo Pergamo.

Napoli in movimento. «Siamo pronti per una nuova sfida da giocare, desiderosi di portare avanti un valido progetto sportivo», dichiara orgoglioso il presidente Alessandro Maiello. «Andiamo in un’unica direzione: far emergere il calcio femminile al di là delle parole. Ci mettiamo il cuore e la parte finanziaria, ma abbiamo bisogno del sostegno delle istituzioni e degli sponsor», avverte il numero uno della società napoletana. «Intendiamo disputare un ottimo campionato. Vogliamo restare in serie A. Abbiamo messo in piedi un gruppo bellissimo, occorre però maggior visibilità», chiede a gran voce Maiello, rivolgendosi al mondo dell’informazione.

Passione, cuore, valori. «Capitan Paola Di Marino e compagne hanno un compito difficile: rappresentare le donne di Napoli, una delle città più belle al mondo», argomenta il presidente onorario Lello Carlino. «Tanti imprenditori sani hanno sposato il progetto azzurro, nato in casa e frutto di sacrifici», ricorda. «Nel 2024 festeggeremo i 20 anni di calcio femminile all’ombra del Vesuvio e vorremmo ritornare al Collana», auspica Carlino, che motiva le calciatrici allenate da Biagio Seno. «In campo per vincere», questa la richiesta del «presidente-ultras», come si definisce.

Istituzioni. «(dis)A(r)mare Napoli con lo sport». Questo l'auspicio di Sergio Colella, consigliere della Città Metropolitana di Napoli con delega allo Sport, Giovani, Eventi. «Il Napoli femminile in serie A è già una (gradita) notizia. Merito di capitan Paola Di Marino e compagne che hanno onorato la maglia azzurra sul campo. E le ragazze di Alessandro Maiello e Lello Carlino, -ne sono certo-, profonderanno il massimo dell'impegno per difendere la serie A», dice Colella. «Si preannuncia un campionato interessante e sarà entusiasmante anche il derby con il Pomigliano, altra eccellenza campana», asserisce Colella, focalizzando la sua riflessione su un aspetto non marginale. «Le partenopee sono doppiamente da apprezzare: vere professioniste in primis e perché impegnate non da oggi nella battaglia civile per la parità di genere. Come non ricordare il loro intervento in Sala Cirillo nel novembre 2022 in occasione dell'iniziativa «Donne e Sport: Respect» alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne», tiene a precisare Colella. «La Città Metropolitana di Napoli segue e seguirà il percorso agonistico del Napoli femminile e supporterà l’impegno sociale delle azzurre», conclude convinto Colella.

Palazzo San Giacomo. «Sono orgogliosa del percorso delle giocatrici e mi rivedo in ognuna di voi, artefici di una impresa importante e prestigiosa». Emanuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli, si riferisce alla cavalcate delle azzurre nello scorso torneo, premiate per il salto di categoria da Laura Tinari, presidente della Divisione serie B femminile. «Quello del Napoli femminile è un progetto controcorrente e coinvolgente, dove protagoniste sono donne consapevoli, forti e con le palle, in una società dove si scontano discriminazioni retrograde e violente», prosegue l’esponente pentastellato della Giunta Manfredi. «Il vostro esempio è fondamentale per le donne e le ragazze della nostra città che vive difficoltà educative. E’ necessario testimoniare esempi positivi per un riscatto sociale. Sono stata ben felice di avervi accompagnato nella promozione in serie A», chiosa Ferrante.

Nello staff del Napoli femminile ci sarà Maurizio Marassi, direttore del Centro di Medicina dello Sport, già dottore del Posillipo vincitutto in Italia e nel mondo e della Società Sportiva Calcio Napoli. Non sono mancati i saluti di Giuliana Tambaro, vice presidente vicario Figc Campania.