Luis Rubiales, la calciatrice Jennifer Hermoso lo denuncia per il bacio rubato ai Mondiali

Jennifer Hermoso sporge denuncia contro Luis Rubiales. La calciatrice spagnola ha sporto denuncia alla Procura generale contro il presidente sospeso della Federcalcio iberica per l'episodio del bacio durante i festeggiamenti dopo la vittoria ai mondiali femminili. Lo ha reso noto la stampa iberica.

«Rubiales inaccettabile», la Federcalcio spagnola si scusa per il bacio in bocca alla Hermoso e licenzia il ct Vilda

La Fifa sospende Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola dopo il bacio alla calciatrice Hermoso

Nella giornata di ieri, l'atleta si è recata presso la Procura Generale a Madrid per una deposizione, scrive Efe.

<h2>Licenziato il mister della Spagna</h2>

Un esonero «ingiusto» dopo 8 anni da allenatore della nazionale femminile spagnola. È come lo ha definito Jorge Vilda, poche ore dopo essere stato destituito dall'incarico di ct dalla Federcalcio spagnola (Rfef), in un'intervista radiofonica alla Cadena Ser, in cui ha detto di «non capire» le motivazioni del licenziamento.

«Sto come si può stare bene dopo essere stati campioni del mondo 16 giorni fa, aver rinnovato per altri 5 anni con un ingaggio maggiore e poi essere licenziato a mio parere in modo ingiusto», ha spiegato Vilda.

Per l'avvicendamento nella panchina della nazionale femminile spagnola è stata convocata sua ex assistente Montse Tomé, la prima donna a ricoprire l'incarico in Spagna.