Caso Rubiales, la Federazione spagnola si scusa: «Comportamento inaccettabile». Esonerato il ct Vilda

«Chiediamo scusa alle istituzioni calcistiche internazionali, alle giocatrici in particolare di Spagna e Inghilterra, ai tifosi di ogni parte del mondo, per il comportamento del tutto inaccettabile tenuto dal nostro massimo rappresentante durante e dopo la finale della Coppa del Mondo di calcio femminile 2023». Questa è la posizione ufficiale del nuovo presidente della Federcalcio spagnola Pedro Rocha in merito alla nota vicenda del bacio sulla bocca dato dal suo predecessore Rubiales alla calciatrice Jennifer Hermoso durante la premiazione del torneo.

Rubiales, dal bacio rubato alla Hermoso alla sospensione della Fifa: cosa è successo

L'ormai ex presidente è stato sospeso dalla Fifa e ora la Federazione ha voluto dare un segnale forte: «Abbiamo subito un danno enorme da ogni punto di vista, sociale, sportivo e di immagine, che ha offuscato un momento meraviglioso per lo sport spagnolo. Di ogni azione anche successiva all’accaduto, il signor Rubiales si assumerà ogni responsabilità davanti agli organismi sportivi e se necessario ai tribunali. Noi e la Fifa abbiamo immediatamente adottato tutte le misure necessarie per arrivare ad una soluzione definitiva che ripari i danni causati da questa persona». Rocha ha anche deciso di esonerare il ct della Nazionale femminile e fresco campione del Mondo Jorge Vilda per dare un forte segnale di rottura con l'intera vicenda.